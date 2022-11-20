Лекорню: Франция и союзники изучают пути решения конфликта на Украине
2022-11-20 18:38
Глава французского оборонного ведомства Себастьян Лекорню заявил, что Франция и союзники изучают возможные пути решения украинского конфликта.
20 ноября глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню в своём интервью французской новостной газете Journal du Dimanche заявил о том, что Париж и его союзники изучают «возможные политические выходы, чтобы положить конец конфликту на Украине», так как по его мнению ни один конфликт нельзя разрешить без политики и дипломатии.
Лекорню также признался, что зачастую сталкивается с вопросами от французов по целесообразности поставок оружия киевскому режиму для обеспечения боеспособности Вооружённых сил Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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