Глава французского оборонного ведомства Себастьян Лекорню заявил, что Франция и союзники изучают возможные пути решения украинского конфликта.

20 ноября глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню в своём интервью французской новостной газете Journal du Dimanche заявил о том, что Париж и его союзники изучают «возможные политические выходы, чтобы положить конец конфликту на Украине», так как по его мнению ни один конфликт нельзя разрешить без политики и дипломатии.

Лекорню также признался, что зачастую сталкивается с вопросами от французов по целесообразности поставок оружия киевскому режиму для обеспечения боеспособности Вооружённых сил Украины.