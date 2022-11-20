Врачи рассказали, отчего толстеют дети и как с этим бороться

От лишних килограммов страдают не только взрослые, но и дети. Причем, все чаще и чаще. Частота избыточного веса и ожирения у детей и подростков растет и достигает сейчас по самым скромным оценкам где-то 15-20%.

Общие тенденции, с которыми сейчас столкнулось человечество — наша пища становится все более жирной, сладкой и рафинированной. Все большая доля энергии приходится на лакомства. Не последнюю роль в этих изменениях играют законы рынка — производителям продуктов надо кормить сытых, пресыщенных вкусным людей.

Значит, необходима реклама, убеждающая нас попробовать чизбургер или бисквит. И если мы с вами еще можем разобраться, что полезно, а что нет, то наши дети перед этим рекламным потоком оказываются совершенно беззащитными.

И именно на детей все больше ориентируется реклама продуктов питания. И что же она предлагает им съесть или выпить? Кока-колу — напиток, содержащий 4 чайных ложки сахара (!) на стакан. Крекеры для детских завтраков жирностью порядка 10% (для сравнения, обычный хлеб содержит всего 1-2% жира), чипсы, жирность которых достигает 30%, молочные напитки в два раза более жирные, чем обычное молоко, плюс, с неестественно высоким содержанием сахара.

Преобладание малоподвижных форм досуга:

Дети должны играть. Именно во время игр формируется опыт общения, отношений друг с другом, выбор ролей, моделей поведения, и так далее. Процесс этот совершенно необходимый для нормального развития человеческой личности и психики. А до последнего времени игры еще и защищали наших детей от нарастания веса. Уж больно много они требовали энергии.

Но оказалось, что играть и овладевать «взрослыми» навыками можно, буквально не сходя с места. Компьютерная приставка вместо войнушки, сериалы вместо игр в дочки-матери. Не отходя от компьютера можно заниматься восточными единоборствами, играть в баскетбол или в футбол.

Кстати, малоподвижность опасна не только снижением расхода энергии, но и повышением потребления пищи. Срабатывает обычное для дикой природы переключение. Животное либо перемещается в поисках пищи, либо ее ест и в этом случае пребывает в относительном двигательном покое.

Остановка для животного означает, что пища где-то рядом. Что бы ощутить действие этого механизма на себе, достаточно вспомнить, когда мы едим больше, в будни или выходные? Исследования показывают, что потребление пищи в выходные дни примерно процентов на 20-30% больше, чем в будни.

И развивается стереотип поведения, стопроцентно ведущий к лишним килограммам — часами сидеть перед экраном монитора и, что бы унять напряжение, вызванное компьютерной игрой, нервно есть какие-нибудь чипсы.

Дурной пример родителей:

Общепризнанный факт. Полные дети гораздо чаще появляются в семьях полных родителей. Считается, что если избыточным весом страдают и мама и папа, все их дети будут как минимум склонны к полноте. Если же ожирение наблюдается у одного из родителей, вероятность появления лишних килограммов у потомков составляет порядка 50-60%.

Здесь мнение ученых расходится. Одни считают, что во всем виновата генетика. Некоторые гены, передаваемые по наследству, делают вероятность развития избыточного веса значительно выше, чем в среднем по популяции. Другие резонно замечают, что помимо всяких генов дети перенимают от родителей их образ жизни и привычки в питании.