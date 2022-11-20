В Германии прошли митинги против военной операции Турции в Сирии и Ираке
2022-11-20 19:10
В ответ на авиаудары турецких военных по курдским позициям на севере Ирака и севере Сирии в воскресенье несколько сотен человек провели демонстрацию в нескольких городах Германии.
Во Франкфурте полиция сообщила, что, по первоначальной оценке, около 200 участников мирно прошли от главного вокзала к центру города.
Согласно заявлению Курдского центра по связям с общественностью Civaka Azad, курдская зонтичная организация KON-MED призвала к митингам протеста в нескольких городах Германии.
По данным полиции, призыв к демонстрации в Лейпциге поддержали около 200 человек, в Дрездене — около 60. На демонстрацию в Берлине было зарегистрировано 100 участников.
Опубликовано: Тарас Медведев
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В Германии прошли митинги против военной операции Турции в Сирии и Ираке
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