В Германии прошли митинги против военной операции Турции в Сирии и Ираке

В ответ на авиаудары турецких военных по курдским позициям на севере Ирака и севере Сирии в воскресенье несколько сотен человек провели демонстрацию в нескольких городах Германии.

Во Франкфурте полиция сообщила, что, по первоначальной оценке, около 200 участников мирно прошли от главного вокзала к центру города.

Согласно заявлению Курдского центра по связям с общественностью Civaka Azad, курдская зонтичная организация KON-MED призвала к митингам протеста в нескольких городах Германии.

По данным полиции, призыв к демонстрации в Лейпциге поддержали около 200 человек, в Дрездене — около 60. На демонстрацию в Берлине было зарегистрировано 100 участников.