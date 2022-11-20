The Sunday Times: Британия продолжает получать нефть из России в обход санкций

Великобритания продолжает импортировать российскую нефть вопреки введённым против России санкционным ограничениям.

20 ноября британская газета The Sunday Times заявила, что Соединённое Королевство продолжает получать нефть из Российской Федерации, несмотря на введённые санкции, закупив российского «черного золота» с марта 2022 года на £778 миллионов.

Обозреватели британского издания утверждают, что для обхода введённых против России санкционных ограничений есть два основных способа: перекачка нефти с танкера на танкер в открытом море и импорт через некоторые страны.