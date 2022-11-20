Fox News: в Конгрессе США появится комитет по противодействию Китаю

Будущий спикер Конгресса США Кевин Маккарти анонсировал создание американского комитета по противодействию Китаю.

20 ноября американский телеканал Fox News, со ссылкой на лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти, сообщило о том, что будущий спикер Конгресса США намерен создать комитет по противодействию Китаю.

Маккарти утверждает, что данная структура будет сформирована после его назначения на пост спикера Конгресса США, чтобы не позволять КНР «делать то, что они делают по отношению к Америке», пояснив, что «речь идет о кражах интеллектуальной собственности».