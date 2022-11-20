Обанкротившаяся платформа FTX должна 3,1 миллиарда долларов своим 50 крупнейшим кредиторам

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX должна около 3,1 миллиарда долларов своим 50 крупнейшим кредиторам, согласно судебному документу, с которым ознакомилось AFP в воскресенье.

Суммы, причитающиеся неназванным кредиторам, варьируются от 21 до 226 миллионов долларов.

Основанная в 2019 году Сэмом Бэнкманом-Фридом, FTX быстро стала одной из крупнейших платформ в отрасли и считалась одной из самых надежных. Но она рухнула в начале ноября, через несколько дней после слухов о хрупком финансовом состоянии.



Группа объявила о своем банкротстве 11 ноября, а также об отставке своего босса. Сменивший его Джон Рэй III, заявил в субботу, что начал стратегическую проверку активов группы и ее многочисленных дочерних компаний, чтобы решить, что продавать или реорганизовывать.

