Эксперты рассказали, что будет со здоровьем, если пить только покупную воду из бутылок

Грязной, невкусной и непригодной для питья многие привыкли считать воду из-под крана. Особенно в нашей стране. А самой чистой — природную, из родника или источника. Ну или хотя бы из бутылки, то есть покупную.

Она может содержать потенциально вредные примеси:

Для изготовления бутылок с водой и другой пластиковой тары используют фталаты (их еще называют пластификаторы) — это класс искусственных химикатов. Специалисты уже предупреждали, что эти вещества могут влиять на эндокринную систему человека, выработку гормонов.

Также такие химические вещества связывают со множеством репродуктивных, иммунных и неврологических расстройств, включая гестационный диабет, СДВГ, проблемы с фертильностью, заболевания печени у детей, астму и повышенный риск рака молочной железы.

Да, фталаты и другую вредную «химию» обычно не обнаруживают в исходной воде, но она может со временем проникать в жидкость из бутылки. По словам специалистов, риски повышаются при длительном контакте воды с пластиком, а также при нагревании пластика, например, от соприкосновения с едой или другой жидкостью.

В ней находили металлы, бактерии и кусочки пластика:

Кроме химии в такой воде могут быть и другие вредные примеси. По словам Эмили Барретт, специалиста по биостатистике и эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения Рутгерса (США), разные исследования обнаруживали в воде из бутылок следы фармацевтических препаратов, микропластика, бактерий и даже тяжелых металлов.

В ней может быть меньше минералов, чем в водопроводной воде:

В 2001 году исследователи Университета Макгилла изучили уровни основных минералов — кальция, магния и натрия — в водопроводной воде и в разных марках бутилированной. Команда ученых обнаружила, что водопроводная вода содержит намного более высокие уровни этих минералов, чем родниковая вода в бутылках.

По словам доктора Натаниэль ДеНикола, акушера-гинеколога и эксперта по здоровью Американского колледжа, это исследование также показало, что употребление всего двух литров водопроводной воды в некоторых городах (американских, судя по всему) само по себе может восполнить от 6% до 18% рекомендуемой суточной нормы кальция. А с учетом того, что сейчас люди получают витамин D и кальций из дополнительных источников, этот результат имеет особое значение.

Если можете, чаще пейте воду из-под крана:

Многие люди покупают бутилированную воду, считая, что она получена из горных ручьев или отфильтрована особым способом. Но эксперты отмечают: в данном производстве горные источники редко используются, и при этом они могут быть не чище, чем большинство муниципальных источников. По их словам, многие популярные бренды получают воду непосредственно из водопровода. К тому же водопроводная вода проходит регулярные проверки на качество — это тоже уменьшает риски, что она окажется с какими-то примесями.

Установите на кухне фильтр для воды:

По словам специалистов, система фильтрации воды, используемая во многих брендах бутилированной воды, скорее всего, ничем не отличается от систем фильтрации, которые можно приобрести для домашнего использования.

Ищите альтернативные бутылки:

Если пользуетесь водой в бутылках, по возможности покупайте воду в стеклянных емкостях. Также можно подумать о покупке качественной многоразовой бутылки — например, из нержавеющей стали.

Храните воду в бутылках правильно:

Если все же вам трудно отказаться от воды в пластике, Эмили Барретт советует держать ее в прохладном месте и не хранить долго, чтобы не допускать возможного загрязнения фталатами: старайтесь использовать ее как можно быстрее.