В Германии на стадионе зажгли 20 тысяч лампад в память о «жертвах» ЧМ 2022

На стадионе в немецком Херне, земля Северный Рейн-Вестфалия активисты и художники собрались, чтобы провести акцию протеста против ЧМ 2022 в Катаре.

Они раздали 6500 наполненных песком футбольных мячей на лужайке стадиона в замке Стрюнкеде. «Совесть мира, ты пятно позора» можно было прочитать на мячах.

Кроме того, около 20 000 лампад зажгли на трибунах стадиона, в день открытия чемпионата мира по футболу. Этой, инициированной художником Фолькером-Йоханнесом Трибом, ее участники почтили память гастарбайтеров, погибших при строительстве стадионов ЧМ.

«Чемпионат мира стоил жизни многим тысячам людей», — сказал Триб: «С ними обращались как с рабами, и они умирали от жары, истощения или отсутствия мер безопасности. ФИФА и правительство Катара прошлись по трупам, и это нельзя упускать из виду во время празднования чемпионата мира».

Художник из Оснабрюка Триб проводит мероприятие вместе с Arbeiterwohlfahrt (AWO).