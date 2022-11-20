Немецкие правые активисты развернули банер против мигрантов на вокзале в Базеле
2022-11-20 20:27
В воскресенье люди в масках забрались на крышу главного вокзала Базеля SBB в Швейцарии, развернули транспарант и подожгли дымовые шашки.
На баннере было написано «Депортировать преступников» и интернет-адрес правого экстремистского объединения «Юнге Тат», которое уже фигурировало на нескольких демонстрациях и деструктивных акциях в этом году.
Поскольку активисты отказались снимать маски, их доставили в отделение полиции для опознания, сообщили в полиции.
Им угрожают обвинения в незаконном проникновении и других преступлениях.
Опубликовано: Тарас Медведев
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