Офтальмолог рассказал, чем опасно наращивать ресницы

Мало кто знает, что эта популярная процедура может нанести непоправимый вред глазам. Медики предупреждают: в погоне за красотой никогда не стоит забывать о технике безопасности и правилах гигиены.

Вот уже много лет среди девушек безумно популярна процедура по наращиванию ресниц — в салонах на нее записывают так же часто, как на маникюр и педикюр. Вот только до сих пор не все знают о том, что эта сравнительно недорогая и быстрая процедура может нанести серьезный урон здоровью. Окулисты предупреждают: наращивание ресниц в ряде случаев может привести к воспалению глаз и другим негативным последствиям.

«К нам обращаются девушки, у которых после наращивания ресниц случился воспалительный процесс в глазу или повреждение роговицы. Идя на наращивание, каждая из нас должна понимать, что могут быть и такие последствия. Они не приводят к полной слепоте, но все равно неприятно. Хотела быть красивой, а получила красный глаз. Может быть аллергическая реакция на клей, который используется», — объяснила врач-офтальмолог Анна Русановская.

Всего этого можно избежать, и не отказываясь от посещения салона. Правда, придется сильно постараться проследить за всем процессом самой процедуры. Важно найти квалифицированного мастера, который осведомлен о всех правилах гигиены и подготовки к самой работе.

«Нестерилизованные инструменты, неаккуратная работа — все это способно привести к развитию демодекоза — поражению кожи, вызываемого клещом-паразитом. Лечение такого заболевания отнимет множество нервов, времени и средств. Также травмирование века может в перспективе повлиять на остроту зрения», — рассказывает врач.

Клеи для наращивания ресниц могут содержать формальдегид. Этот канцероген обеспечивает долговечность носки и стойкость. Его применение, кстати, уже пытаются ограничивать во многих странах мира из-за существенных рисков для здоровья.

Вещество может вызвать слезоточивость глаз, формирование «корочек» у основания ресниц и сильнейшую аллергическую реакцию, а также спровоцировать мадароз — состояние, при котором наблюдается частичная или полная потеря ресниц.

«Повторное проведение процедуры наращивания может вызвать алопецию — состояние, при котором волоски выпадают от чрезмерного напряжения из-за установленных искусственных ресниц. Такая нагрузка может повредить луковицу волоса, из-за чего та может замедлить рост волос или вовсе прекратить их продуцирование», — объясняют медики.

Вообще, наращивание искуственных зачастую сильно вредит собственным ресницам. Дело в том, что после процедуры какое-то время запрещено умывание, поэтому питание волосков нарушается и они буквально выпадают. Если вы все-таки прибегаете к таким процедурам, то обязательно время от времени делайте перерывы и давайте своим глазам отдых.