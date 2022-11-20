Эти вещи нельзя делать сразу после еды

Специалист рассказала, что можно, а какие ошибки нельзя допускать после приема пищи.

Очень часто, сами того не подозревая, мы допускаем ошибки, которые позже могут сказаться на нашем здоровье. Так, например, есть моменты, на которые стоит обращать внимание и не допускать их после еды.

Журналисты портала «Доктор Питер» пообщались с диетологом Нидхи Шарма и выяснили, что нельзя делать после приема пищи.

Не принимайте душ сразу после приема пищи:

После еды кровь приливает к желудку, помогая пищеварению. Когда вы идете в душ, температура тела меняется, кровь приливает к коже, что может привести к нарушению и замедлению пищеварения.

Избегайте активных физических упражнений:

Если вы начнете бегать, быстро ходить или приметесь за масштабную генеральную уборку, это может вызвать тошноту, несварение, боль в животе, кислотный рефлюкс.

Не ложитесь сразу после еды, даже если очень хочется:

Это заставляет пищеварительные соки подниматься вверх — может начаться сильная изжога. И тем более не спите сразу после плотного обеда или ужина. В этом случае замедляются все метаболические процессы, из-за чего полученные калории могут превратиться в жировую ткань. Кроме того, послеобеденный сон может привести к метеоризму и запорам.

Не пейте сразу после еды много воды:

Ее избыток разбавляет желудочный сок и ухудшает пищеварение.

Не ешьте фрукты сразу после основного приема пищи:

Это может ухудшить усвоение питательных веществ. Есть фрукты лучше в перерывах между завтраком и обедом, а также между обедом и ужином.

Особенно вредно есть кислые фрукты после обеда или ужина тем, у кого повышенная кислотность желудка. Фрукты и ягоды употребляйте как десерт через 30 минут после приема пищи. Тогда фруктовые кислоты не смогут повысить существующую кислотность в желудке до опасного уровня.

Избегайте употребления чая или кофе после еды:

Эти напитки содержат некоторые фенольные соединения, которые мешают усвоению определенных питательных веществ из еды — например, железо хуже усвоится, если стейк вы запьете крепким кофе. А чай имеет низкий уровень pH, что негативно сказывается на процессе переваривания белков и жиров.

Не пейте алкоголь и не курите — а лучше не делайте этого никогда:

По мнению диетолога Нидхи Шарма, употребление спиртного после еды увеличивает риск для здоровья.