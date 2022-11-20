Действующий президент Казахстана Токаев с 82,45% лидирует на выборах

По данным exit poll, действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лидирует на досрочных выборах с 82,45% голосов.

В воскресенье, 20 ноября 2022 года, согласно данных exit poll института социологических исследований «СОЦИС-А», Касым-Жомарт Токаев уверенно лидирует на досрочных выборах президента Республики Казахстан.

Отмечается, что 82,45% избирателей отдали свои голоса за действующего президента Казахстана Токаева на выборах, которые прошли без особых нарушений и признаны легитимными и состоявшимися.