Действующий президент Казахстана Токаев с 82,45% лидирует на выборах
2022-11-20 21:46
По данным exit poll, действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лидирует на досрочных выборах с 82,45% голосов.
В воскресенье, 20 ноября 2022 года, согласно данных exit poll института социологических исследований «СОЦИС-А», Касым-Жомарт Токаев уверенно лидирует на досрочных выборах президента Республики Казахстан.
Отмечается, что 82,45% избирателей отдали свои голоса за действующего президента Казахстана Токаева на выборах, которые прошли без особых нарушений и признаны легитимными и состоявшимися.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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