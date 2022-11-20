Эксперты рассказали, что произойдет с организмом, если на месяц отказаться от шоколада

Многим очень сложно отучить себя от сладкого, но если приложить немного усилий — вы точно не пожалеете.

Перепады настроения будут реже:

Если человек отказывается от шоколада, он и сахара ест меньше. Как отмечает диетолог Джейн Коуин, когда вы отказываетесь от сахара, вы избавляетесь от одной из главных причин внезапных перепадов настроения и вспышек раздражительности.

Вес уменьшится:

Шоколад — лакомство достаточно калорийное. В среднем в 100 граммах продукта — около 546 ккал. Если вы перестанете есть шоколад, то калорийность вашего дневного рациона уже станет значительно меньше. Возможно, этого хватит, чтобы начать худеть.

Вы избавитесь от изжоги:

Обычно изжогу ассоциируют со спиртным или какой-то жирной, острой пищей. Однако, как отмечает диетолог Даниэль МакЭвой, шоколад тоже может усугублять симптомы изжоги и повышать кислотный уровень.

Вы будете лучше спать:

Многие знают, что кофе на ночь пить не стоит — напиток бодрит. Однако и шоколаде есть кофеин. В ограниченных количествах он даже полезен, однако если вы едите слишком много шоколада, да еще и чашечкой кофе запиваете, то рискуете столкнуться с бессонницей. Если же на месяц отказаться от сладости, то сон может стать спокойнее.

Вы научитесь проживать негативные эмоции:

Многие люди используют шоколад, чтобы заесть стресс. Однако если вы постараетесь хотя бы на месяц отказаться от этой привычки, станете ближе к тому, чтобы научиться принимать свои негативные эмоции и справляться с ними без помощи еды. А это пойдет на пользу как вашему физическому здоровью, так и психическому.

Вы снизите риск неалкогольной жировой болезни печени:

Все дело в добавленном сахаре. Есть исследования, которые подтверждают: диета с большим содержанием сахара повышает вероятность столкнуться с болезнью печени.

Вы снизите риск ранней смерти:

Да, темный шоколад действительно полезен для сердца и сосудов. А вот добавленный сахар, увы, нет: ученые уже доказали прямую связь между «сладкой смертью» и повышенным риском умереть от сердечно-сосудистого заболевания.