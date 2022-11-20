Exit poll: Такаев повторно побеждает на выборах президента Казахстана с 85,52% голосов

Касым-Жомарт Токаев лидирует на президентских выборах в Казахстане по данным экзитпола.

20 ноября действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был призван победителем в президентской гонке на основании данных экзитпола, который проводился социологическими службами страны. По данным экзитпола, свой голос Токаеву готовы доверить 85,52 процентов местных граждан.

Днём ранее в Казахстане был объявлен традиционный день тишины, который обычно стартует во всех странах мира перед началом выборов президента.