Exit poll: Такаев повторно побеждает на выборах президента Казахстана с 85,52% голосов
2022-11-20 22:37
Касым-Жомарт Токаев лидирует на президентских выборах в Казахстане по данным экзитпола.
20 ноября действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был призван победителем в президентской гонке на основании данных экзитпола, который проводился социологическими службами страны. По данным экзитпола, свой голос Токаеву готовы доверить 85,52 процентов местных граждан.
Днём ранее в Казахстане был объявлен традиционный день тишины, который обычно стартует во всех странах мира перед началом выборов президента.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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