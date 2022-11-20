Baykar успешно испытала новый реактивный ударный беспилотник Kizilelma

APS
2022-11-20 22:41

Турецкая компания Baykar провела успешные испытания нового реактивного ударного беспилотника Kizilelma.

20 ноября турецкая авиастроительная компания Baykar Makina успешно провела летные испытания опытного образца нового палубного сверхзвукового беспилотника с турбореактивным двигателем Kizilelma.

Дальность полёта беспилотного летательного аппарата, который может находиться в воздухе до пяти часов, составляет 930 километров, а рабочая высота 10 668 метров.

Опубликовано: Диана Мудреченко