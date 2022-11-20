Эрдоган: Европа и Польза заплатят «бесконечную» цену за попытку изоляции России
Президент Турции Тайип Эрдоган утверждает, что европейские государства будут вынуждены дорого заплатить за антироссийские санкции.
В воскресенье телеканал "Россия 1" опубликовал новую серию передачи "Москва. Кремль. Путин", в ходе которой выступил турецкий президент Тайип Эрдоган. Во время интервью Эрдоган публично заявил, что страны-участницы Европейского союза будут вынуждены заплатить фактически "бесконечную" цену за свои нескончаемые попытки изолировать Россию в рамках санкций, введённых после начала СВО в Украине.
При этом Тайип Эрдоган уверяет, что наиболее всех из стран Европы может пострадать Польша, которая находится в непосредственной близости от РФ и отличается особенно резкой антироссийской риторикой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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