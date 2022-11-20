Токаев: экономику Казахстана ждут кардинальные изменения
2022-11-20 23:28
Одержавший победу на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал кардинальные изменения в экономике страны.
20 ноября президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в официальном пресс-релизе после объявления результатов exit poll о его победе на президентских выборах заявил, что в экономике страны произойдут кардинальные изменения.
Токаев утверждает, что целью данных изменений станет улучшение благосостояния граждан Казахстана и призвал политическое руководство страны сплотиться, чтобы достичь данной задачи.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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