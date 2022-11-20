Newsweek: США прекратят помогать Киеву из-за «голливудского сценария» Зеленского

Издание Newsweek утверждает, что Вашингтон может прекратить оказывать помощь Украине из-за целей, поставленных Владимиром Зеленским.

Аналитик американской газеты Newsweek Майкл Киммейдж утверждает, что правительство Соединённых Штатов может отказаться от продолжения оказания финансовой и военной помощи украинскому правительству в случае, если в Вашингтоне поймут недостижимость целей, поставленных Владимиром Зеленским и украинским Генштабом.

По мнению Киммейджа, Зеленский выстроил "голливудский сценарий", в котором он верит, что Украина сможет быстро победить Россию, однако это невозможно.