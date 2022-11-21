Минюст Грузии проведёт экспертизу на предмет тайного отравления Саакашвили
2022-11-21 00:03
Министерство юстиции Грузии сообщило, что ведомство инициирует проведение экспертизы с целью установить, действительно ли Михаил Саакашвили был отравлен.
В понедельник министр юстиции Грузии Рати Брегадзе публично заявил, что орган согласовал проведение процедуры по токсикологическому обследованию Михаила Саакашвили, который сидит в грузинской тюрьме с октября прошлого года в ожидании суда по делу о совершении преступлений против собственного народа.
Примечательно, что ранее мать Саакашвили заявила об отравлении своего сына, в крови которого нашли тяжёлые металлы, включая ртуть и барий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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