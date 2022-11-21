Sunday Times: Британия тайно закупает российскую нефть в обход санкций
2022-11-21 00:09
Газета Sunday Times утверждает, что британское правительство продолжает импортировать произведённую в России нефть.
Издание Sunday Times сообщает, что Лондон продолжил покупать российскую нефть, игнорируя западные санкции, введённые против Москвы после начала спецоперации в Украине. По данным журналистов Sunday Times, с начала СВО на территорию Великобритании прибыло не менее 39 танкеров с нефтью из России, однако по документам она якобы доставлена из Бельгии, ФРГ и Нидерландов.
В газете также отмечается, что с начала весны в Британию прибыли десять кораблей с российскими нефтепродуктами, общая стоимость которых превышает 778 фунтов стерлингов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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