Касым-Жомарт Токаев назвал свою победу на выборах президента Казахстана «исторической».

Президентская компания 2022 года войдет в историю Казахстана, заявил Косым-Жомарт Токаев, который по данным экзитполов одержал уверенную победу на выборах в стране.

"Эта компания войдет в историю Казахстана. Можно сказать, что народ выразил убедительное доверие мне, как президенту страны", - сказал он.

По предварительным данным,Токаев набрал 82,45% голосов избирателей. Бывший лидер Казахстана уже поздравил его с победой.