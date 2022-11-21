Токаев назвал свою победу на выборах президента Казахстана «исторической»
2022-11-21 02:27
Касым-Жомарт Токаев назвал свою победу на выборах президента Казахстана «исторической».
Президентская компания 2022 года войдет в историю Казахстана, заявил Косым-Жомарт Токаев, который по данным экзитполов одержал уверенную победу на выборах в стране.
"Эта компания войдет в историю Казахстана. Можно сказать, что народ выразил убедительное доверие мне, как президенту страны", - сказал он.
По предварительным данным,Токаев набрал 82,45% голосов избирателей. Бывший лидер Казахстана уже поздравил его с победой.
Опубликовано: Максим Алексеев
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