Депутат Госдумы призвал войска серьезно готовится к обороне Крыма

APS
2022-11-21 02:36

Генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев призвал российскую армию серьезно готовится к обороне Крыма.

Российской армии следует серьезно готовится к обороне Крыма, заявил депутат Государственной думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

"Как человек военный, могу сказать, что нужно готовится ко всему. В том числе и серьезной обороне Крыма", - сказал он в интервью URA.RU.

Андрей Гурулев рассказал, что по его сведениям, оборонительные позиции на Крымском полуострове уже оборудуются.

Опубликовано: Максим Алексеев