Депутат Госдумы призвал войска серьезно готовится к обороне Крыма

Российской армии следует серьезно готовится к обороне Крыма, заявил депутат Государственной думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

"Как человек военный, могу сказать, что нужно готовится ко всему. В том числе и серьезной обороне Крыма", - сказал он в интервью URA.RU.