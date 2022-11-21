Депутат Госдумы призвал войска серьезно готовится к обороне Крыма
2022-11-21 02:36
Генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев призвал российскую армию серьезно готовится к обороне Крыма.
Российской армии следует серьезно готовится к обороне Крыма, заявил депутат Государственной думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.
"Как человек военный, могу сказать, что нужно готовится ко всему. В том числе и серьезной обороне Крыма", - сказал он в интервью URA.RU.
Андрей Гурулев рассказал, что по его сведениям, оборонительные позиции на Крымском полуострове уже оборудуются.
Опубликовано: Максим Алексеев
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