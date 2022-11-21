New York Times: видеозапись с расстрелом российских военнопленных подлинная
2022-11-21 02:41
Американское издание подтвердило подлинность видеозаписи с расстрелом российских военнопленных.
Видеозапись, на которой украинские военные расстреливают российских военнопленных подлинная, говорится в материале The New York Times.
"Видеозапись, на которой запечатлены ужасающие кадры расстрела российских военнопленных подлинные", - пишет издание.
Медицинский советник организации "Врачи за права человека" доктор Рохини Хаар рассказал, что большинство военнопленных убито выстрелами в голову. Факты указывают на то, что их просто оставили мертвыми, пояснил он.
Опубликовано: Максим Алексеев
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