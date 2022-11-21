Прилепин высказался о композиции Бузовой Релокация о россиянах, скрывающихся от мобилизации

Писатель Захар Прилепин оценил песню "Релокация" Ольги Бузовой, исполненной в дуэте с юмористом Азаматом Мусагалиевым. Главный посыл трека - осуждение соотечественников, скрывающихся от мобилизации.

Поющая ведущая Ольга Бузова и юморист Азамат Мусагалиев исполнили трек "Релокация", который высмеивает скрывающихся от частичной мобилизации российских граждан.

По сюжету композиции героиня обвиняет парня-труса, уехавшего в Грузию из страха быть мобилизованным. Осуждая избранника, девушка утверждает, что вместо нее тот предпочел "Релокацию".

Публицист Захар Прилепин дал оценку творению звезд сцены, согласившись с посылом артистов.

"Она выставляет кретинов кретинами на понятном миллионам маленьких фанатов языке".