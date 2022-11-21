Число погибших в Москве при пожаре возросло до семи
Число жертв пожара на Комсомольской площади в Москве увеличилось до семи человек.
В понедельник утром РИА Новости со ссылкой на столичное ГУ МЧС сообщили, что стало известно, что во время разбора завалов сгоревшего цветочного склада в центре Москвы были найдены еще тела погибших, теперь подтверждена гибель семи человек, ранее сообщалось о пяти.
В воскресенье днем СМИ сообщили, что в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18 вспыхнул пожар, наблюдалось сильное задымление, произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажами здания.
В тушении возгорания были задействованы более 100 человек и 35 единиц техники, из огня специалисты смогли спасти семь человек.
Опубликовано: Елена Калиновская
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