Число погибших в Москве при пожаре возросло до семи

Число жертв пожара на Комсомольской площади в Москве увеличилось до семи человек.

В понедельник утром РИА Новости со ссылкой на столичное ГУ МЧС сообщили, что стало известно, что во время разбора завалов сгоревшего цветочного склада в центре Москвы были найдены еще тела погибших, теперь подтверждена гибель семи человек, ранее сообщалось о пяти.

В воскресенье днем СМИ сообщили, что в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18 вспыхнул пожар, наблюдалось сильное задымление, произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажами здания.

В тушении возгорания были задействованы более 100 человек и 35 единиц техники, из огня специалисты смогли спасти семь человек.