Германия предлагает Польше системы противоракетной обороны Patriot

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что предложила Варшаве систему противоракетной обороны Patriot для обеспечения безопасности ее воздушного пространства, сообщает ARD.

Германия предложила Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь ей защитить свое воздушное пространство после того, как на прошлой неделе в Польше разбилась ракета, сообщила министр обороны Кристин Ламбрехт.

Patriot — зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для противовоздушной и противоракетной обороны. Он предназначен для противодействия пилотируемым и беспилотным летательным аппаратам, в том числе самолетам и вертолетам, а также ракетам.

На вооружении Бундесвера находится 12 подразделений Patriot, два из которых в настоящее время дислоцированы в Словакии.

В среду, 16 ноября официальный представитель министерства обороны Германии Кристиан Тильс сообщил, что Берлин предлагает Варшаве направить свои истребители Eurofighter для патрулирования воздушного пространства Польши.