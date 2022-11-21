Погранкомитет Беларуси сообщил, что вооруженный человек нелегально пересек границу со стороны Украины

Беларусь обвинила Украину в провокации, в качестве доказательства показав видео, на котором мужчина с автоматом пересекает украинско-белорусскую границу.

"Украинский военнослужащий сделал фото и видео в этом районе", — написал Государственный пограничный комитет Республики Беларусь в своем Telegram-канале.

Ведомство отмечает, что "это создает провокационные ситуации на границе, которые могут привести к вооруженному столкновению".

Указывается, что инцидент произошел 19 ноября.

"Видеокамера в железнодорожном пункте пропуска Словечно (с украинской стороны – Выступовичи) зафиксировала движение на территории Украины вооруженного человека в направлении границы. Впоследствии он незаконно пересек границу, проходящую по центру железнодорожного моста, и зашел на территорию Беларуси", - говорится в сообщении.

Далее отмечается, что «Находясь на белорусской территории, украинский военнослужащий осуществлял фото- и видеосъемку местности, а также искал или устанавливал что-то в снегу".

Сообщается, что по данному делу проводятся "проверочные мероприятия".

Белорусская сторона также обвиняет украинские силы территориальной обороны в "низкой дисциплине". Подчеркивается, что "это создает провокационные ситуации на границе, которые могут привести к вооруженному столкновению".