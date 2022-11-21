Валерия Андреева рассказала, как правильно худеть к Новому году

Член сборной России по легкой атлетике поделилась простыми и полезными советами о том, как обрести стройность перед праздниками.

К новогодним торжествам многие стремятся привести себя в порядок, чтобы "влезть" в любимый наряд и выглядеть неотразимо. Впереди еще больше месяца, а значит, все еще можно успеть!

Быстрое снижение веса не гарантирует удержания достигнутых результатов надолго. К тому же это стресс для организма и может негативно отказаться на здоровье.

Поэтому все специалисты советуют худеть медленно и постепенно, формируя у себя правильные пищевые привычки и стремясь к сбалансированному питанию.

Совет первый - плотный завтрак

День надо начинать не с кружки кофе, а с нормального сытного завтрака (каша, яйца, творог, сыр, орехи, йогурт, цельнозерновой хлеб).

Так человек получает сразу большое количество энергии, которой хватает на пол дня. Нет тяги к сладостям и вредным быстрым перекусам.

Натощак надо выпить стакан прохладной воды, прием пищи должен происходить через 20-30 мин после пробуждения.

Отказ от сладких напитков

В жидких продуктах есть скрытая опасность. Человек не ощущает их сытности. Выпитый сок или кофе с сахаром не избавляет от голода, но дает много лишних калорий.

Очень калорийны газированные напитки и алкоголь. В литре газировки почти 25 чайных ложек сахара. В одном грамме алкоголя - около 7 ккал, плюс сахар и жиры.

Силовой тренинг

Чем больше мышечной массы в организме, тем больше калорий тратит человек даже в состоянии покоя.

А это значит, что поглощенные продукты уходят на "обслуживание" мышечной массы, а не откладываются на боках в качестве излишков.

Силовые тренировки помогают наращивать мышцы и сжигать жир. Это не обязательно гантели и тренажеры.

К силовым нагрузкам относятся и приседания, и отжимания, и подтягивания, и выпады. Всего 2-3 занятия в неделю помогут стабильно и быстро снижать вес.

Минус калории

Надо убрать из привычного рациона примерно 300 ккал, чтобы добиться постепенного снижения веса.

Для этого следует отказаться от фастфуда, быстрых углеводов, есть только при чувстве голода, питаться по режиму, не пропуская приемов пищи и не допуская между ними перекусов.

Ну и конечно увеличить двигательную активность.

Массаж

Процедура приятна и полезна. Массаж снимает напряжение, восстанавливает мышцы, очищает кожу, снижает вес, убирает отеки и целлюлит, борется с бессонницей.

После таких сеансов рекомендуется принять контрастный душ.

Водные процедуры

Самая лучшая из них - баня или сауна с посещением парилки. Отличной подойдут как русская баня, так и финская сауна или хаммам. Выбирает каждый по своему предпочтению.

При посещении подобных мест ускоряется обмен веществ, через пот выводятся продукты обмена, устраняются отеки, а значит уходит и вес.

Максимального эффекта при похудении можно добиться, используя весь комплекс предложенных мер.