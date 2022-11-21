МИД КНДР назвало генсека ООН «марионеткой США»

Министр иностранных дел Северной Кореи раскритиковал в воскресенье предвзятое отношение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который осудил запуск Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты, сообщило государственное агентство ЦТАК.

«Выражаю глубокое сожаление по поводу того, что Генеральный секретарь ООН наблюдает поистине прискорбное отношение, не обращая внимания на цель и принципы Устава Организации Объединенных Наций и саму ее миссию, которая заключается в поддержании беспристрастности, объективности и справедливости во всех вопросах», — заявил Чхве Сон Хуэй.

По мнению МИД КНДР, это «четкое доказательство» того, что Антониу Гутерриш «является марионеткой Соединенных Штатов».

Глава ООН в пятницу призвал Северную Корею «немедленно воздержаться от любых новых провокаций» после очередного запуска МБР. Гутерриш призвал Пхеньян вернуться за стол переговоров.

Совет Безопасности ООН заявил в субботу, что соберется в понедельник, чтобы обсудить ситуацию. Призвав орган ООН «отреагировать соответствующим образом», а Евросоюз осудил опасные, незаконные и безответственные действия Северной Кореи.