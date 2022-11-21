Скончалась от рака звезда сериала «Сверхъестественное», 47-летняя Никки Эйкокс
Эйкокс при жизни старалась не унывать, надеясь на выздоровление. Она вела свой блог в соцсети, где рассказывала о течении болезни.
Звезда Голливуда Никки Эйкокс, ярко сыгравшая демона Мэг Мастерс в популярном сериале «Сверхъестественное», ушла из жизни после двухлетней борьбы с раком, сообщает СтарХит.
В 2014 году актриса приняла решение оставить кинематограф, а через 6 лет у нее диагностировали рак крови. Сначала Никки думала, что заразилась ковидом — симптомы казались схожими, однако врачи огорошили ее куда более страшным диагнозом «лейкемия».
На счету звезды несколько курсов химиотерапии, а также пересадка стволовых клеток. Однако усложненный курс лечения не дал результата.
Эйкокс при жизни старалась не унывать, надеясь на выздоровление. Она вела свой блог в соцсети, где рассказывала о течении болезни. Последний пост она опубликовала еще в марте.
Соболезнования близким оставляют поклонники со всего мира. «Будем любить тебя вечно», «Какие страшные новости!», «Будем помнить тебя, красавица» — делится публика.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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