Скончалась от рака звезда сериала «Сверхъестественное», 47-летняя Никки Эйкокс

Эйкокс при жизни старалась не унывать, надеясь на выздоровление. Она вела свой блог в соцсети, где рассказывала о течении болезни.

Звезда Голливуда Никки Эйкокс, ярко сыгравшая демона Мэг Мастерс в популярном сериале «Сверхъестественное», ушла из жизни после двухлетней борьбы с раком, сообщает СтарХит.

В 2014 году актриса приняла решение оставить кинематограф, а через 6 лет у нее диагностировали рак крови. Сначала Никки думала, что заразилась ковидом — симптомы казались схожими, однако врачи огорошили ее куда более страшным диагнозом «лейкемия».

На счету звезды несколько курсов химиотерапии, а также пересадка стволовых клеток. Однако усложненный курс лечения не дал результата.

Эйкокс при жизни старалась не унывать, надеясь на выздоровление. Она вела свой блог в соцсети, где рассказывала о течении болезни. Последний пост она опубликовала еще в марте.

Соболезнования близким оставляют поклонники со всего мира. «Будем любить тебя вечно», «Какие страшные новости!», «Будем помнить тебя, красавица» — делится публика.