Никита Ефремов рассказал, почему не ездит к отцу в колонию

Актер рассказал, что пишет письма и спрашивает, хочет ли тот, чтобы его навестили, но Михаил Ефремов отвечает отказом.

Актер Никита Ефремов в интервью МК объяснил, почему не навещает своего отца Михаила Ефремова, который попал в колонию после смертельного ДТП.

Он рассказал, что "пишет ему письма".

"Я спрашивал, хочет ли он, чтобы я приехал. Но я понимаю: для него это может быть трудно в какой-то момент», — сказал Ефремов-младший.

По словам Никиты, он не хотел бы выносить подробности отношений с родителем в публичное пространство.

«Я понимаю, в этой истории важнее тишина. Позвольте ее сохранить», — призвал он.