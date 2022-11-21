Никита Ефремов рассказал, почему не ездит к отцу в колонию
2022-11-21 09:22
Актер рассказал, что пишет письма и спрашивает, хочет ли тот, чтобы его навестили, но Михаил Ефремов отвечает отказом.
Актер Никита Ефремов в интервью МК объяснил, почему не навещает своего отца Михаила Ефремова, который попал в колонию после смертельного ДТП.
Он рассказал, что "пишет ему письма".
"Я спрашивал, хочет ли он, чтобы я приехал. Но я понимаю: для него это может быть трудно в какой-то момент», — сказал Ефремов-младший.
По словам Никиты, он не хотел бы выносить подробности отношений с родителем в публичное пространство.
«Я понимаю, в этой истории важнее тишина. Позвольте ее сохранить», — призвал он.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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