СМИ подсчитали новогодние гонорары звезд, счет идет на миллионы
Самые высокие ценники у Филиппа Киркорова и Григория Лепса. Гонорары этих звезд превышают 4,5 миллиона за выступление.
Журналисты подсчитали гонорары, которые знаменитости могут заработать в новогоднюю ночь. К примеру, 77-летний Евгений Петросян за свое выступление 31 декабря получит около 1 миллиона рублей. Примерно на такую же сумму может рассчитывать и его коллега, юморист Ефим Шифрин.
Затем в ценовой категории идут «Иванушки International», МакSим, Zivert, Сосо Павлиашвили, Jony, Ольга Бузова, Владимир Пресняков. Их ставка за концерт колеблется от 1,5 до 2 миллионов рублей.
Еще выше ценят выступления SHAMAN, «Руки Вверх!», Басты, Полины Гагариной: они берут за концерт от 2,5 до 3,5 миллионов.
Намного дороже стоит выступление Леонида Агутина. Певец в новогодню ночь выступит на двух площадках. За каждый выход ему заплатят по 4 миллиона рублей. Примерно на такую же сумму может рассчитывать и певица Anna Asti , которая споет на Новый год в клубах Gipsi и Барвиха Luxury Village.
Самые высокие ценники у Филиппа Киркорова и Григория Лепса. Гонорары этих звезд превышают 4,5 миллиона за выступление.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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