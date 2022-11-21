Президент Казахстана Токаев переизбран во время досрочных выборов
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по предварительным результатам одержал уверенную побуду на досрочных президентских выборах в воскресенье, 20 ноября, в крупнейшей стране Центральной Азии.
Токаев получил 81,31% голосов, согласно предварительной информации, предоставленной в понедельник Избирательной комиссией.
Досрочные выборы по мнению экспертов помогут президенту Казахстана укрепить свой статус народного избранника и избавиться от наследия прошлого, как ставленника Назарбаева.
Отмечается, что в выборах участвовали еще пять малоизвестных кандидатов, а явка по стране превысила 70 процентов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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