Президент Казахстана Токаев переизбран во время досрочных выборов

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по предварительным результатам одержал уверенную побуду на досрочных президентских выборах в воскресенье, 20 ноября, в крупнейшей стране Центральной Азии.

Токаев получил 81,31% голосов, согласно предварительной информации, предоставленной в понедельник Избирательной комиссией.

Досрочные выборы по мнению экспертов помогут президенту Казахстана укрепить свой статус народного избранника и избавиться от наследия прошлого, как ставленника Назарбаева.

Отмечается, что в выборах участвовали еще пять малоизвестных кандидатов, а явка по стране превысила 70 процентов.