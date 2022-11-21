Звезда сериала Сверхъестественное Никки Эйкокс скончалась от онкологии в возрасте 47 лет
Стало известно, что ушла из жизни американская актриса Никки Эйкокс, которую поразил рак. Артистке было всего 47 лет.
16 ноября ушла из жизни 47-летняя актриса Никки Эйкокс, известная зрителям по сериалу «Сверхъестественное», о чем информирует портал «СтарХит».
Актриса не подозревала сначала, что страдает лейкемией. Почувствовав недомогание, решила, что это ковид, так как все симптомы были похожи.
К сожалению, медики, проведя исследование, поставили знаменитости неутешительный диагноз.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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