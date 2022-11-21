Эксперты объяснили, почему под глазами появляются мешки и темные круги
Многим такие проявления достваляют дискомфорт и портят настроение. Глаза с "мешками" выглядят уставшими, опухшими, а лицо в целом кажется старше на несколько лет. О причинах явления рассказали специалисты.
Мешки под нижними веками появляются и у взрослых, и у детей. Причины могут быть похожими. Часто это отеки, грыжи, резкие колебания веса.
Обвисает кожа из-за возрастных изменений. Малярные мешки в области скул появляются из-за отечности. Такие неэстетичные явления нередко возникают из-за генетических особенностей.
Мешки под глазами зачастую бывают по причине недосыпа или избыточного сна. К подобным знакам на лице приводят также неправильный образ жизни, плохое питание.
Конечно же, влияет употребление алкоголя или курение. К опухлостям под веками ведет соленая, острая пища, много выпитой на ночь жидкости.
Темные круги в области нижних век - это результат частых стрессов, хронической усталости, напряжения, переутомления на работе и дома.
Мешки под глазами возникают и у тех, кто носит тесную одежду, мало бывает на воздухе.
Отеки на лице - типичная реакция организма а ОРВИ, синусит, конъюнктивит, травмы носа или лба. Отечность бывает у беременных, аллергиков, людей с хроническими заболеваниями.
Эксперты радио Sputnik о постоянных мешках под глазами:
«Это повод задуматься и обратить внимание на другие возможные симптомы. Например, почечных или сердечных заболеваний, при которых может происходить задержка жидкости в организме, болезней печени и щитовидной железы»
У детей опухшие глазки бывают после долгого плача, крика, при длительном сне или при выпивании большого количества жидкости. Это не считается патологией и обычно быстро проходит.
В случае если проблема у ребенка остается, сопровождается другими тревожными симптомами (боль в спине, пояснице, лихорадка, частое мочеиспускание, мигрени), нужно обязательно идти к врачу.
Опубликовано: Храмова Оксана
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