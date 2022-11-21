Бывшая домработница Киркорова пояснила, почему поп-король не оплатил ей дорогостоящую операцию

Людмила Дороднова хранит в крохотной квартире фото и подарки от поп-короля, но беспокоить исполнителя не хочет.

Людмила Дороднова, которая вела хозяйство Филиппа Киркорова более трех десятков лет, едва может передвигаться. Знаменитой Люсе должна помочь операция, стоимость которой около 500 тысяч рублей.

Таких денег у женщины нет, а поп-король ей не помогает. Филипп Бедросович уволил помощницу два года назад. Певец выплатил ей хорошее выходное пособие, но потом постепенно забыл.

Людмила Дороднова хранит в крохотной квартире фото и подарки Киркорова, но беспокоить исполнителя не хочет. В последнее время у Люси появились проблемы со здоровьем. Женщине все сложнее передвигаться из-за болей в коленях

По словам экс-домработницы Филиппа Бедросовича, врач объяснил, что безотлагательно требуется операция по замене коленного сустава, иначе грозит инвалидность.

У Люси есть 2 варианта: ждать бесплатную операцию либо собрать деньги на платную, стоимостью примерно 500 тысяч рублей. Болезнь быстро прогрессирует и скоро Люсе придется использовать ходунки либо трость.

Ведущий шоу "Звезды сошлись" Иосиф Пригожин, где женщина рассказала о своей беде, вызвался сам позвонить Киркорову, чтобы рассказать о проблеме Люси.