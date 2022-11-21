Гросси: Путин хорошо осведомлён о ситуации на Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждает, что Владимир Путин имеет исчерпывающие сведения об обстановке на Запорожской атомной электростанции.
21 ноября генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси провёл пресс-конференцию, в рамках которой сообщил, что Владимир Путин хорошо осведомлён не только об устройстве и функционировании Запорожской АЭС, но также и об ситуации на станции, недавно подвергшейся новому обстрелу со стороны украинских военных.
По словам Гросси, в текущий понедельник эксперты МАГАТЭ посетят Запорожскую атомную электростанцию с целью оценки ущерба, нанесённой ей в ходе недавнего ракетного обстрела ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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