Washington Post: США и Евросоюз истощили запасы для поставок оружия Украине
Информагентство The Washington Post утверждает, что Вашингтон и ЕС начали истощать собственные запасы, поставляя вооружения Киеву.
Американская газета The Washington Post со ссылкой на анонимного представителя правительства страны Североатлантического альянса уведомляет, что страны Европейского союза и Соединённые Штаты стремительно исчерпывают запасы, которые были отведены для поставок оружия и боеприпасов Украине, ввиду чего коллективный Запад в скором времени может прекратить спонсорство Киева.
При этом информатор Washington Post отметил, что российские запасы оружия и снарядов далеки от истощения, что позволяет Москве ещё долго принимать участие в военном конфликте.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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