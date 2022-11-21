МО РФ: РСЗО «Торнадо» применяют снаряды индивидуального наведения в зоне СВО

Российские войска начали использовать боеприпасы индивидуального наведения для установок "Торнадо" в зоне спецоперации.

Пресс-служба Министерства обороны РФ уведомляет, что представители Западного военного округа России используют новейшие снаряды индивидуального наведения для реактивных систем залпового огня "Торнадо-с" в зоне специальной военной операции на территории Украины. По данным Минобороны, такие боеприпасы эффективнее уничтожают украинские склады и военные объекты.

Примечательно, что РСЗО "Торнадо" является самой современной модификацией предыдущего поколения данного типа артиллерийского орудия "Смерч", за основу которого взята концепция советских "Градов".