МО РФ: РСЗО «Торнадо» применяют снаряды индивидуального наведения в зоне СВО
2022-11-21 11:25
Российские войска начали использовать боеприпасы индивидуального наведения для установок "Торнадо" в зоне спецоперации.
Пресс-служба Министерства обороны РФ уведомляет, что представители Западного военного округа России используют новейшие снаряды индивидуального наведения для реактивных систем залпового огня "Торнадо-с" в зоне специальной военной операции на территории Украины. По данным Минобороны, такие боеприпасы эффективнее уничтожают украинские склады и военные объекты.
Примечательно, что РСЗО "Торнадо" является самой современной модификацией предыдущего поколения данного типа артиллерийского орудия "Смерч", за основу которого взята концепция советских "Градов".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Рогозин: Россия должна брать Киев и прекратить «бесовщину» на территории Украины
Сын Павла Астахова Антон загремел в колонию на 3, 5 года за мошенничество
В США потребовали от Киева начать переговоры с Москвой в обмен на помощь
Столтенберг: НАТО хочет добиться «приемлемого» мирного договора Украины с РФ
Newsmax: США не будут помогать ВСУ без переговоров между Киеву и Москвой