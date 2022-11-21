Кадыров: в Грозном ликвидирован преступник, убивший ножом сотрудника ГИБДД

Рамзан Кадыров сообщил о нейтрализации преступника, который совершил нападение на сотрудника полиции России.

В понедельник лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что сегодня утром на одной из центральных улиц Грозного неизвестный напал с ножом на работника ГИБДД, ударив его со спины, что привело к смерти полицейского, после чего нападавший попытался скрыться с табельным оружием.

Кадыров утверждает, что укравший пистолет преступник был быстро ликвидирован сотрудниками МВД, которые прибыли в качестве подкрепления. Сейчас личность нападавшего и его возможных сообщников уточняется.