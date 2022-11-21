Yeni Şafak: ВС Турции перенесли операцию в Сирии из-за расшифровки данных США

Турецкие войска начали воздушную операцию на севере Сирии на день раньше запланированного срока, утверждают журналисты Yeni Şafak.

21 ноября информагентство Yeni Şafak сообщило, что Министерство обороны Турции вынужденно перенесло воздушную операцию в Сирии на день раньше, поскольку разведка Соединённых Штатов расшифровала сведения об её возможном начале. Вместе с тем в Вашингтоне думали, что Анкара не станет участвовать в военном конфликте на территории Сирии и Ирака одновременно.

Тем не менее, недавние ракетные удары ВВС Турции по позициям боевиков Курдистана севере Сирии показали способность турецкой армии воевать на два фронта.