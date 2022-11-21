Рогозин: Россия должна брать Киев и прекратить «бесовщину» на территории Украины

Это заявление бывший руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, а ныне руководитель группы военных советников сделал в ходе общения с журналистами.

По словам Рогозина, Россия не должна терпеть ту «бесовщину», которая сегодня наблюдается на территории Украины. Как полагает экс-глава «Роскосмоса», Российская Федерация в сложившейся ситуации должна взять Киев и идти до конца.

Также Рогозин отметил, что Россия не может иметь такого соседа, как Украина из-за того, что ее в большом количестве «напичкали» оружием, а также заставили проводить на территории своей страны радикальную русофобскую политику

К настоящему моменту со стороны Кремля не последовало никаких комментариев относительно слов Рогозина о необходимости взять Киев.