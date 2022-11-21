Сирия выпустила 4 ракеты по городу Каркамыш в Турции, попав в здание школы
2022-11-21 12:13
Сирийские войска нанесли ракетный удар по турецкому городу Каркамыш днём 21 ноября.
В понедельник днём многочисленные турецкие информационные агентства сообщили о том, что сирийские ракетные войска выпустили четыре крупнокалиберных снаряда по приграничному городу Каркамыш, который располагается в Турции. По данным СМИ, одна из выпущенных ракет попала в здание школы, существенно его повредив.
Накануне вооружённые силы Турции начали воздушную операцию на севере Сирии без захода самолётов турецких ВВС в сирийский участок неба. Целью операции является ликвидация боевиков организации "Рабочая партия Курдистана".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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