Сирия выпустила 4 ракеты по городу Каркамыш в Турции, попав в здание школы

Сирийские войска нанесли ракетный удар по турецкому городу Каркамыш днём 21 ноября.

В понедельник днём многочисленные турецкие информационные агентства сообщили о том, что сирийские ракетные войска выпустили четыре крупнокалиберных снаряда по приграничному городу Каркамыш, который располагается в Турции. По данным СМИ, одна из выпущенных ракет попала в здание школы, существенно его повредив.

Накануне вооружённые силы Турции начали воздушную операцию на севере Сирии без захода самолётов турецких ВВС в сирийский участок неба. Целью операции является ликвидация боевиков организации "Рабочая партия Курдистана".