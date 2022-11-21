В США заявили, что составленный Зеленским сценарий работать не будет

Как заявил бывший сотрудник Госдепартамента США Майкл Киммейдж, Вашингтон утратит интерес к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, как только поймет, что выстроенный лидером Украины «голливудский сценарий» невозможно реализовать.

Как заявил Киммейдж, пока американская администрация верит в победу Киева в обозримом будущем, однако Украине будет трудно и дальше убеждать в этом западных союзников, поэтому перед президентом Зеленским встанет вопрос поиска других источников поддержки.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник в одной из стран, являющейся членом НАТО, сообщила, что Соединенные Штаты Америки и страны Европы столкнулись с трудностями из-за истощения запасов оружия для поставки на Украину.

Складывающийся дефицит, по мнению источника, требует разработки иной стратегии в отношении плана отправки оружия Киеву, особенно с учетом того, что что российские заводы по производству артиллерийских снарядов работают безостановочно в две-три смены.