В США заявили, что составленный Зеленским сценарий работать не будет
Как заявил бывший сотрудник Госдепартамента США Майкл Киммейдж, Вашингтон утратит интерес к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, как только поймет, что выстроенный лидером Украины «голливудский сценарий» невозможно реализовать.
Как заявил Киммейдж, пока американская администрация верит в победу Киева в обозримом будущем, однако Украине будет трудно и дальше убеждать в этом западных союзников, поэтому перед президентом Зеленским встанет вопрос поиска других источников поддержки.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник в одной из стран, являющейся членом НАТО, сообщила, что Соединенные Штаты Америки и страны Европы столкнулись с трудностями из-за истощения запасов оружия для поставки на Украину.
Складывающийся дефицит, по мнению источника, требует разработки иной стратегии в отношении плана отправки оружия Киеву, особенно с учетом того, что что российские заводы по производству артиллерийских снарядов работают безостановочно в две-три смены.
Опубликовано: Алексей Гладкий
Рогозин: Россия должна брать Киев и прекратить «бесовщину» на территории Украины
Сын Павла Астахова Антон загремел в колонию на 3, 5 года за мошенничество
В США потребовали от Киева начать переговоры с Москвой в обмен на помощь
Столтенберг: НАТО хочет добиться «приемлемого» мирного договора Украины с РФ
Newsmax: США не будут помогать ВСУ без переговоров между Киеву и Москвой