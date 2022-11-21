Президент Испании попросил Путина оставить Украину в покое, на ассамблее НАТО в Мадриде
В Мадриде проходит Парламентская ассамблея НАТО, на открытии которой президент Испании Педро Санчес выступил с просьбой к президенту России Владимиру Путину.
«Путин, оставьте Украину в покое», — заявил Сначес в своем вступительном слове.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский также участвуют в этом форуме посредством видеоконференции.
Ранее сообщалось, что в администрации президента Украины не получали официальных уведомлений из Кремля о начале переговоров. Хотя Россия в том числе и Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к ведению мирного диалога, киевский режим скрывается от его начала за принятыми условиями и нормами закона, которые не позволяют вести переговоры.
Опубликовано: Тарас Медведев
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