В Мадриде проходит Парламентская ассамблея НАТО, на открытии которой президент Испании Педро Санчес выступил с просьбой к президенту России Владимиру Путину.

«Путин, оставьте Украину в покое», — заявил Сначес в своем вступительном слове.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский также участвуют в этом форуме посредством видеоконференции.

Ранее сообщалось, что в администрации президента Украины не получали официальных уведомлений из Кремля о начале переговоров. Хотя Россия в том числе и Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к ведению мирного диалога, киевский режим скрывается от его начала за принятыми условиями и нормами закона, которые не позволяют вести переговоры.