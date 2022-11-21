Марочко: назревает бунт среди офицеров ВСЕ на направлении Кременной
Эту информацию офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко распространил со ссылкой на данные, предоставленные разведкой Луганской Народной Республики.
По словам Марочко, украинские офицеры в докладах командирам в пункте «проблемные вопросы» стали указывать причины, препятствующие выполнению боевой задачи.
Вместо рассмотрения вопросов по существу в отношении таких офицеров начали проводить служебные проверки с последующим дисциплинарным наказанием, что вызвало крайне негативную реакцию в отношении старших офицеров, курируемых объединенным штабом (который, в свою очередь, управляется НАТО).
Ранее поступала информация о том, что и на других участках фронта украинские военнослужащие выражают недовольство действиями властей Украины и нежелание рисковать своими жизнями и здоровьем ради абстрактных целей.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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