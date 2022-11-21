Житель Тамбова вместе с двумя сыновьями похитили 18-летнюю девушку

ЧП произошло на второй день после дня рождения пострадавшей, место нахождения пострадавшей неизвестно, злоумышленников пока не нашли.

Отец и двое его сыновей в Тамбове прямо похитили молодую горожанку прямо из ее квартиры, сообщает ФАН со ссылкой на РЕН ТВ.

Как уточняет издание, речь идет о девушке, которой несколько дней назад исполнилось восемнадцать лет.

На следующий день после ее совершеннолетия мужчины ворвались в квартиру девушки и увезли ее в неизвестном направлении.

В этом преступлении подозревают целую семью: 48-летнего отца, и его двоих сыновей 20 и 24 лет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело - о похищении человека по предварительному сговору. Злоумышленники пока не найдены, причины их поступка не раскрываются.