Кадыров: в Грозном во время намаза был зарезан полицейский
2022-11-21 13:17
Кадыров сообщил в центре Грозного на полицейского напали с ножом во время молитвы.
21 ноября ряд российских СМИ сообщили о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram-канале о нападении с ножом в центре Грозного на сотрудника ГИБДД, когда тот совершал намаз.
На данный момент сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, устанавливают сообщников и мотивы преступления, по предварительной информации, мужчина действовал один, его личность устанавливается.
Сообщается, что нападавший был застрелен при попытке скрыться с табельным оружием.
Опубликовано: Елена Калиновская
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