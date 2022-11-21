Кадыров: в Грозном во время намаза был зарезан полицейский

Кадыров сообщил в центре Грозного на полицейского напали с ножом во время молитвы.

21 ноября ряд российских СМИ сообщили о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram-канале о нападении с ножом в центре Грозного на сотрудника ГИБДД, когда тот совершал намаз.

На данный момент сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, устанавливают сообщников и мотивы преступления, по предварительной информации, мужчина действовал один, его личность устанавливается.

Сообщается, что нападавший был застрелен при попытке скрыться с табельным оружием.