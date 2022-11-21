Лукашенко назвал падение украинских ракет на территорию Польши «договорняком»

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ракетный инцидент в польском селе Пшеводув.

21 ноября пресс-служба президента Республики Беларусь сообщила о том, что Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Удмуртской Республики Российской Федерации Александром Бречаловым заявил о том, что падение двух ракет украинской противовоздушной обороны на территорию Республики Польша «похоже на такой договорняк, что дальше некуда».

Лукашенко отметил, что данное ЧП произошло именно во время проведения саммита G20 на индонезийском острове Бали, ввиду чего политическому руководству Польши «надо ответить перед поляками, как могло так случиться, почему били по территории Польши, кто договорился, почему ракета вдруг с востока на запад завернула и полетела, и почему в тот момент стреляли, когда в воздухе не было российских ракет».