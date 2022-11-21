ГПК Беларуси раскрыл условия пересечения границы на велосипеде зимой
2022-11-21 13:36
В белорусском Госпогранкомитете рассказали об условиях, на которых зимой можно пересекать границу на велосипеде.
21 ноября Государственный пограничный комитет Республики Беларусь обнародовал пресс-релиз, в котором сообщил, что граждане могут пересекать госграницу на велосипеде грядущей зимой, однако с некоторыми ограничениями.
Согласно заявлению ГПК, белорусскую государственную границу зимой на велосипеде можно пересекать лишь в условиях отсутствия снегопада и гололеда. При этом в ведомстве отметили, что при наличии гололедицы или снежных осадков пересекать границу на велосипеде нельзя не только по дороге, но и по обочине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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