ГПК Беларуси раскрыл условия пересечения границы на велосипеде зимой

В белорусском Госпогранкомитете рассказали об условиях, на которых зимой можно пересекать границу на велосипеде.

21 ноября Государственный пограничный комитет Республики Беларусь обнародовал пресс-релиз, в котором сообщил, что граждане могут пересекать госграницу на велосипеде грядущей зимой, однако с некоторыми ограничениями.

Согласно заявлению ГПК, белорусскую государственную границу зимой на велосипеде можно пересекать лишь в условиях отсутствия снегопада и гололеда. При этом в ведомстве отметили, что при наличии гололедицы или снежных осадков пересекать границу на велосипеде нельзя не только по дороге, но и по обочине.